Segunda-feira será quente mas frente fria deve avançar em MS

Nesta segunda-feira (25) o dia deve ser quente em todo Mato Grosso do Sul, com termômetros acima dos 30ºC. A umidade relativa doa ar deve ficar com índices entre os 20% no Estado, porcentagem preocupante para a saúde. A recomendação é para que as pessoas se hidratem, evitem exercícios nos horários mais quentes e atenção redobrada para a saúde de idosos e animais.

Na Capital a semana começa com céu claro e sem nuvens, com mínima de 19ºC e máxima de 32ºC. A umidade do ar deve entre 25%. Em Três Lagoas e Dourados a mínima varia entre os 18ºC e 19ºc e a máxima alcança os 33ºC.

Já em Corumbá, região do Pantanal, os termômetros indicam um começo de semana quente, com máxima de 36ºC, de acordo com o INMET (Instituto Nacional de Meteorologia). A previsão deve ser semelhante em Coxim, Aquidauana e Porto Murtinho.

De acordo com a previsão do tempo, uma frente fria deve atingir o Estado a partir de sexta-feira, onde as mínimas devem ser de 9ºC em Sete Quedas, Aral Moreira e Ponta Porã, municípios onde geralmente as temperaturas são mais baixas durante o inverno. Campo Grande deve marcar mínima de 11ºC na sexta-feira (29) e 15ºC no sábado (30).