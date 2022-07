Pagamentos com moedas digitais ganham espaço no comércio

Na Capital, postos de combustíveis, pet shops e barbearias têm aceito o ativo

Por Taynara Menezes e Silvio Ferreira – Jornal O Estado

O dinheiro digital tem ganho cada vez mais espaço no mercado. Em Campo Grande, por exemplo, diversas empresas têm optado por receber como forma de pagamento as criptomoedas, como também é conhecido. Algumas das opções são: o BDM Digital, Florim Corp e 067 Vinhos.

O sócio líder de Serviços Financeiros da Grant Thornton Brasil, Thiago Brehmer, acredita que o dinheiro digital aumentou exponencialmente, mas ainda falta interesse por parte das pessoas em razão de um conhecimento errado

“As moedas virtuais ainda não se tornaram uma tendência, evidentemente que eles vêm aumentando exponencialmente, mas ainda não são tão representativos, pois a maioria ainda enxerga como um investimento especulativo e não uma moeda corrente para ser utilizada no dia a dia, em pagamentos, compras, aquisição de bens. Claro, no futuro a tendência é de ser mais representativa, mas ainda precisam conquistar esse espaço de moeda transacional”, defende.

Atualmente, a BDM já é aceita em 353 empresas de Mato Grosso do Sul. Deste total, 231 são empreendimentos da Capital, e os setores são diversos, como posto de combustíveis, hotéis, pet shops, barbearias, lojas de cosméticos, entre outros.

Aceitação

Um exemplo é a rede de postos de combustíveis Kátia Locatelli, com cinco postos na Capital. A gerente administrativa Ângela Maria Oselame, de 52 anos, conta que o pagamento com a criptomoeda chega a movimentar entre R$ 3,5 mil e R$ 5 mil por semana na rede.

“Os diretores do grupo foram procurados pelos idealizadores da criptomoeda para a apresentação do projeto e a parceria foi firmada há mais de um ano.”

Segundo Ângela, o grupo teve a percepção de que valia a pena investir em uma inovação tecnológica que é uma tendência de mercado e que amplia o leque de clientes que buscam os produtos e serviços da rede de postos de combustíveis.

“O Posto Piloto [na Avenida Afonso Pena] foi o primeiro posto de combustíveis a aceitar a criptomoeda. Agregou bastante para nós no movimento [de clientes que usam a criptomoeda]. A gente faz troca de óleo, lavagem dos automóveis e abastecimento, tudo com a criptomoeda”, disse.

Outra empresa que usa o ativo como pagamento é a Maranatha Pet Shop, na esquina da Avenida Júlio de Castilho com Rua Capibaribe. “À idoneidade do cliente somou-se ao fato de a criptomoeda ser algo convidativo. Nós começamos a aceitar a BDM Digital nos pagamentos, inicialmente na matriz, logo que a criptomoeda foi estruturada”, conta o gerente comercial José Felício.

Segundo Felício, tem aumentado o número de clientes que usam a moeda digital. “Na área comercial, hoje temos clientes que não compravam na loja, e que se tornaram clientes depois de encontrar a Maranatha na lista de parceiros da criptomoeda. Eles vêm até a loja por conta disso, ou seja, é uma propaganda gratuita para a gente”, analisa o gerente.

BDM

Criado em Mato Grosso do Sul, o BDM Digital (Bônus Dourado Mercantil) está em grande expansão. A moeda atingiu a valorização de R$ 9,05 em maio, tendo um crescimento exponencial para o primeiro semestre de 2022, que começou a R$ 8,09.

Esse progresso é atribuído à utilização constante do ativo digital e pela quantidade de usuários que a moeda tem atingido. Especialistas acreditam que ainda neste ano o ativo pode chegar a R$ 20 e gerar um salto ainda maior em seu valor.

O consultor do BDM Gabriel Oliveira afirma que utilizar a moeda é benéfico para diversas pessoas, valorizando o investimento em conjunto.

“No BDM seu dinheiro não fica retido e pode ser utilizado em vários comércios que recebem por este meio, além da valorização, quanto mais pessoas utilizarem, mais valor o BDM vai ganhando, é igual fazer compra em dólar ou euro, por exemplo, precisa fazer o cálculo de conversão. Não é difícil e dentro do próprio aplicativo ele já te dá a opção de colocar o valor em reais e a transferência já cair em BDM na conta de quem recebe”, esclarece.

O consultor ainda explica que a moeda conta com aplicativo para facilitar as transações e os serviços, além do BDMap, onde os usuários podem encontrar todos os parceiros cadastrados em nível nacional.

Outros tipos Além disso, Campo Grande conta com outras duas moedas digitais: a Florim Corp e 067 Vinhos. A Florim Corp é a primeira criptopesquisa do mundo e pretende propagar pesquisas antropológicas, referenciais de estudos sobre a origem da humanidade, civilizações antigas e tecnologias ancestrais.

A 067 Vinhos proporciona a possibilidade de investir no estoque sul-mato-grossense, por meio da Cripto Wine, e o investidor também ganha benefícios como descontos, premiações, conhecimento na área da bebida e consultas técnicas sobre vinhos em qualquer lugar do mundo.

As duas criptomoedas possuem uma linguagem universal e foram criadas pelo grupo empresarial Ecossistema Dakila Pesquisas.

