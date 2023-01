Cadastro registra situação ambiental das propriedade rurais

No Estado de Mato Grosso do Sul foram inscritos 79.576 imóveis no CAR (Cadastro Ambiental Rural), sendo 54.152 com até 4 módulos fiscais, que somam 2.364.987,04 hectares e perfazem 6,78% da área total cadastrada; 13.950 imóveis de 4 a 15 módulos fiscais que ocupam 5.434.158,21 hectares e representam 15,57% da área da cadastrada; e 11.474 imóveis com mais de 15 módulos fiscais (14,42% do total), ocupando 27.096.327,09 hectares (77,65 % de área cadastrada).

Segundo o presidente do Imasul (Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul) , André Borges, já foram concluídas a análise de 39 mil CAR no Estado, sendo que desses 12 mil proprietários já foram notificados de forma on line para apreciar o relatório e dizer se aprova ou se pretende alguma retificação. A análise é feita em duas etapas: na primeira avalia declaração de reerva legal, área declarada, documentação. Na segunda, se tem área a compensa, a recompor, etc. Segundo André Borges serão gerados dois relatórios, que ficarão à disposição na Central do Proprietário/Possuidor, aguardando o aceite para a validação.

O Cadastro Ambiental Rural é um registro eletrônico instituído pelo Código Florestal Brasileiro de 2012, obrigatório para todos os imóveis rurais, e tem por finalidade integrar as informações ambientais referentes à situação das Áreas de Preservação Permanente – APP, das áreas de Reserva Legal, dos remanescentes de vegetação nativa para efeito de compensação ambiental, das Áreas de Uso Restrito e das áreas consolidadas das propriedades e posses rurais do país.

