Primeiro avião é enviado a Israel para buscar brasileiros em perigo

O Ministério da Defesa anunciou neste domingo (08) que a Força Aérea Brasileira (FAB) realizará um esforço de repatriação de brasileiros que se encontram em áreas afetadas pelos conflitos em Israel e na Palestina. Essa decisão foi tomada após uma reunião no Ministério das Relações Exteriores.

De acordo com o plano, seis aviões estarão à disposição para trazer os brasileiros de volta ao país. A primeira aeronave, com capacidade para 230 passageiros, permanecerá na Itália até receber autorização para voar em direção a Tel Aviv, em Israel, com previsão de retorno na tarde de segunda-feira (9).

Os seis aviões designados para essa missão de repatriação incluem dois KC-30, com capacidade para até 230 passageiros cada, dois KC-390, com capacidade para até 80 passageiros cada, e dois VC-2, que podem transportar até 38 passageiros cada.

O primeiro avião, a aeronave KC-30 da Base Aérea de Natal (BANT), teve a partida prevista para as 18 horas (horário de Brasília) deste domingo (8), com destino inicial a Roma, Itália, onde aguardou a lista e as orientações do Itamaraty em solo italiano para seguir até Israel.

