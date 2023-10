Do Skiffle aos Beatles: A jornada musical de John Lennon que faria 83 anos hoje

Há 83 anos, nascia em Liverpool uma das figuras mais icônicas e influentes da música mundial: John Lennon. Sua trajetória musical, marcada pela inovação e pela mensagem de paz, deixou uma marca indelével na história da música e na cultura popular.

Desde a adolescência, John Winston Ono Lennon demonstrou um interesse profundo pela música, especialmente pelo skiffle. Esse interesse culminou em 1956, quando ele formou a banda The Quarrymen. Essa banda, ao longo dos anos, evoluiria para se tornar os lendários Beatles na década seguinte. Lennon desempenhou um papel crucial na condução da banda durante seus processos revolucionários, representando o lado contestador do trabalho coletivo dos Beatles.

Entre 1968 e 1972, John Lennon e sua esposa, Yoko Ono, empreenderam uma série de experimentos musicais que exploraram sonoridades de vanguarda. Essa fase resultou em álbuns notáveis, incluindo “Two Virgins” e “Unfinished Music No. 1: Two Virgins,” que desafiaram todos aqueles inseridos na industria fonográfica.

Após a separação dos Beatles, John Lennon manteve uma carreira solo produtiva na primeira metade dos anos 1970, criando músicas que continuaram a impactar o mundo da música e a sociedade em geral. No entanto, ele também teve períodos de reclusão, voltando à cena musical próximo da época de sua trágica morte.

Um marco na carreira solo de Lennon foi o álbum “Imagine,” que completou 50 anosem 2023. Este trabalho solo se tornou o mais popular de sua carreira, alcançando o primeiro lugar nas paradas de sucesso dos Estados Unidos e do Reino Unido.

As letras de “Imagine” refletiam as posições ideológicas, políticas e sociais do artista, bem como suas experiências com a terapia primária e os conflitos com seu parceiro musical, Paul McCartney. A faixa-título, em particular, tornou-se um hino mundial pela paz e continua a ressoar com gerações de fãs. Sua importância cresceu ainda mais após o trágico assassinato de John Lennon em 8 de dezembro de 1980.

Amigo de longa data, Paul McCartney postou em suas redes sociais uma homenagem para o ex parceiro de trabalho:

Celebrating the birthday of my wonderful friend and collaborator, @johnlennon – Paul 🖤 pic.twitter.com/Nn7h4TBLM9 — Paul McCartney (@PaulMcCartney) October 9, 2023





Morte

A vida de John Lennon chegou a um fim trágico quando ele foi assassinado por Mark David Chapman em 1980. Chapman permanece preso até hoje pelo crime. As cinzas de Lennon foram entregues a Yoko Ono, que nunca revelou seu paradeiro, mantendo um mistério em torno do destino final das cinzas do músico.

Leia mais: