Em busca do hexacampeonato, SEDUC estreia contra Maracaju Estadual sub-17

Começa na próxima quinta-feira (11), o Campeonato Sul-Mato-Grossense sub-17. Um dos tradicionais torneios de base do Estado, terá 20 equipes, divididos em cinco grupos. O torneio terá uma das maiores forças do futebol de base do Estado, que é o Seduc de Anastácio, que busca o Hexacampeonato. A competição terá abertura no estádio Loucão, em Maracaju, a 158 quilômetros de Campo Grande, com o time da casa recebendo o Seduc.

De acordo com a Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS), os clubes jogarão dentro do próprio grupo entre si.

Os quatro primeiros dos grupos A e B passam de fase, os três primeiros do grupo C também avançam e os dois primeiros dos grupos D e E estão classificados. Para completar a quantidade de 16 para as oitavas, entre os não classificados, o primeiro de melhor índice técnico vai estar com a vaga.

CONFIRA A PRIMEIRA RODADA

Dia 11

Estádio Loucão – Maracaju x SEDUC

Dia 14

Estádio Douradão – Ceart x Ubiratan

Estádio Olho do Furacão – Santo Antônio x Real

Estádio Madrugadão – Misto x Ícaro

Estádio Saraivão – Ismally x AEFA

Dia 15

Estádio Olho do Furacão – Operário x Portuguesa

GRUPOS

A – AEFA, CEART, Ubiratan, Ismaily e União de Nova Alvorada

B – Santo Antônio, Portuguesa, Operário, Real e Vitória

C – Náutico, São Gabriel, Comercial e D9

D – Corumbaense, Maracaju e SEDUC

E – Costa Rica, Misto e Ícaro de Água Clara

