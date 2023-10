Policiais encontram helicóptero e armas que seriam usados pelo narcotráfico na fronteira

Agentes da Secretaria Nacional Antidrogas (Senad) apreenderam helicóptero, armas, aparelhos celulares e roupas camufladas em uma mata fechada na Colônia Fortuna, em Zanja Pytã, no Departamento de Amambay.

Segundo informações da Senad, a operação foi acompanhada pelo promotor Celso Morales, que informou que o local funcionava uma estrutura internacional de tráfico de drogas.

Conforme informações da agência, o helicóptero estava escondido sob galhos e debaixo de uma tenda. No local, os policiais encontraram uma grande quantidade de combustível, que seria utilizado na aeronave.

