Inscrições abertas para utilização do estúdio de podcasts do ParkTecCG

Interessados em criar conteúdos de podcasts com qualidade profissional terão oportunidades de tornar o desejo possível. A Prefeitura Municipal de Campo Grande abriu hoje(9), as inscrições para a utilização do estúdio de podcasts do Navi( Núcleo de Áudio e Vídeo Interativo) localizado no ParkTecCG.

Os criadores de conteúdo interessados devem preencher um formulário reserva, no site do ParkTecCG. Após o fornecimento dos dados corretamente, a equipe do NAVI entrará em contato para agendar dia e horário da gravação.

O NAVI, possui um espaço exclusivo à produção de podcasts, vídeocasts, vídeoaulas e produções audiovisuais. As instalações estão equipadas com tecnologia de ponta para a gravação de conteúdo de áudio e vídeo. A equipe do NAVI também está disponível para apoiar a produção dos projetos, oferecendo assistência técnica durante as gravações.

O objetivo da ação, é fomentar a produção de conteúdo de alta qualidade na cidade, fortalecendo a presença dos criadores locais no cenário nacional de podcasts e produções audiovisuais. A oportunidade de utilizar um estúdio de podcast de alto nível de forma gratuita é um passo importante para o desenvolvimento do setor criativo na região.

Para visitar o espaço do NAVI também está aberto para visitas por meio de agendamento pelo site do ParkTecCG ou através do e-mail [email protected]. O uso da sala de podcast está limitado a um período de até 1 hora de gravação por sessão.

O Parque Tecnológico e de Inovação de Campo Grande (ParkTecCG) Fica localizado na Av Rachid Neder, 760, no bairro Monte Catelo. O Parque é um local físico onde universidades, centros de pesquisas, empresas e outras instituições se reúnem para promover o desenvolvimento tecnológico e a inovação.

Com informações da Prefeitura de Campo Grande.

