Pistoleiro acusado de matar radialista paraguaio na fronteira morre em presídio

O pistoleiro Roberto David Cardoso Rojas, acusado de matar um radialista paraguaio e que estava preso na penitência de Pedro Juan Caballero, município que faz fronteira com Ponta Porã, em Mato Grosso do Sul, morreu na noite de ontem (06).

Conforme informações da Polícia Nacional, Rojas é acusado de executar o radialista Humberto Coronel e também pelo homicídio de Rafael Trinidad Sánchez. Ele estava detido desde de 11 de agosto, quando foi encontrado em um hospital de Capitan Bado.

Ainda conforme informações da polícia local, Rojas é apontado como pistoleiro de aluguel e agia em cidades de fronteira, realizando execuções.

A morte de Roberto David será investigado pela Polícia Nacional.

