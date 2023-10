Paranaíba e Glória de Dourados recebem Liga MS de Vôlei

Com a participação de 40 equipes adultas, sendo 26 no masculino e 14 no feminino, acontece, no fim de semana, os jogos da Região Leste, em Paranaíba, e Centro-Sul, em Glória de Dourados, da Liga MS de Voleibol.

As disputas envolvem atletas de Amambai, Antônio João, Aquidauana, Bonito, Cassilândia, Corumbá, Dourados, Douradina, Glória de Dourados, Ivinhema, Ladário, Maracaju, Miranda, Mundo Novo, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã, Sete Quedas, Sidrolândia e Vicentina.

Os jogos de Paranaíba serão disputados no ginásio Aracilda Cícero, a partir das 16 horas deste sábado (7), nos naipes feminino e masculino.

Em Glória de Dourados, os jogos serão no Wilmar Duarte, com início previsto para 10h, também no feminino e masculino.

As decisões estão programadas para acontecer no domingo pela manhã, nas duas regiões, sendo que os campeões de cada naipe garantem vaga para a fase final da Liga MS 2023, no início de dezembro, em local a ser definido pela comissão organizadora. (Com FVMS).

