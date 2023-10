Corrida do Pantanal tem nove participantes de ‘elite’

A prova de 15 km da Corrida do Pantanal atraiu, neste ano, a presença de dois corredores de elite estrangeiros: o tanzaniano Decta Bonephance e a queniana Scholastica Jepkemboi. Em setembro, ambos participaram de uma corrida de rua no Espírito Santo e subiram ao pódio na prova de 10 milhas – ela em primeiro e ele em terceiro.

Além dos estrangeiros, a categoria Elite A da prova será disputada por outros sete brasileiros, sendo duas mulheres e cinco homens. Fazem parte desse grupo atletas que possuem currículo de tempos mínimos em provas oficiais, confirmados nos últimos 12 meses e registrados em, no mínimo, dois eventos.

Considerando a meia- -maratona Volta das Nações, realizada entre 2009 e 2014, e a edição anterior da Corrida do Pantanal, nunca um brasileiro venceu a principal prova de Campo Grande entre os corredores da Elite A.

Na Corrida do Pantanal 2022, a atleta Yadeny Alemayehu Weltej, da Etiópia, venceu na categoria elite feminina com o tempo de 43 minutos e 56 segundos. Já na categoria elite masculina, o queniano Vestus Cheboi Chemjor sagrou-se campeão com o tempo de 46 minutos e 4 segundos.

Interdições no trânsito

Devido à realização da prova pedeste, neste domingo o trânsito será parcialmente interditado, das 5h30 às 8h30, em trechos dos seguintes bairros: Parque dos Poderes, Chácara Cachoeira, Carandá Bosque, Jardim Veraneio, Cidade Jardim, Vivenda do Bosque, Jardim dos Estados, Centro e Santa Fé.

Ao longo do percurso, equipes de apoio estarão à disposição para tirar eventuais dúvidas e auxiliar no deslocamento de veículos. Os corredores de acesso, tanto ao Centro, quanto aos bairros ao redor do percurso, serão a rua Bahia e a avenida Ceará. (Da assessoria)

