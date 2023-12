Piloto de avião com 235 passageiros a bordo decide desligar turbina enquanto sobrevoava o Atlântico

Uma aeronave da companhia área colombiana Avianca, com 235 passageiros a bordo precisou desviar e fazer um pouso de emergência, na última quinta-feira (30) em uma ilha remota do oceano Atlântico. O voo AV-11 partiu ontem à tarde de Madri, na Espanha, com destino a Bogotá, na Colômbia, mas o painel do Boeing 787-8 indicou um vazamento de óleo, o que fez o piloto desligar um motor.

A aeronave estava relativamente próxima à ilha de Santa Maria, que faz parte dos Açores, arquipélago que pertence a Portugal. O comandante, então, deu meia-volta, voou com apenas uma turbina e conseguiu pousar cerca de cinco horas depois da decolagem da capital espanhola. Os 235 passageiros e os tripulantes deixaram o avião em segurança e sem ferimentos.

Na manhã desta sexta-feira (1º), segundo o site especializado Aviation Herald, a aeronave permanecia no solo em Santa Maria. A companhia aérea informou que o avião desviou para Santa Maria para um pouso seguro diante de uma falha técnica. Em seguida, a empresa iniciou uma operação para recolocar e transferir os passageiros para o destino, Bogotá, com outro avião às 10h, no horário local dos Açores (8h em Brasília).

Uma aeronave Boeing 787-8, que fez um voo entre Bogotá e Madri nesta sexta, seria deslocada até Santa Maria, vazia, para levar os passageiros da ilha até a capital da Colômbia.

