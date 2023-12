Aos 86 anos, sul-matogrossense Ida Saliba está no Masterchef+

A sul-mato-grossense surpreende jurados e espectadores com suas habilidades na cozinha e para lidar com a pressão no reality de culinária

A advogada aposentada Ida Saliba surpreendeu a todos com o seu cassoulet e, também, por seus 86 anos regados de muita habilidade na cozinha e desenvoltura para lidar com a pressão que os exigentes jurados e o curto tempo que o Masterchef+ desafia seus participantes. Aquidauanense de berço, em dias atuais Ida mora na Capital paulista, onde exerce diariamente seus domínios de costura e artesanato. Quanto às suas habilidades culinárias, esse é um hobby, um alento que rende aos familiares bolos cheirosos, além de doces e pães saborosos. Conhecida por conquistar o paladar dos familiares e amigos, foi a partir de um convite despretensioso que Ida foi parar no popular e queridinho reality de culinária.

Para conquistar o avental no programa, Ida mostrou que é destemida e corajosa. Ousada, preparou logo um cassoulet, um cozido de origem francesa preparado com feijão branco e carnes – semelhante à feijoada brasileira. Em conversa com o jornal O Estado, Ida compartilha sobre expectativas e sobre como se sente ao participar de um programa televisivo.

“Estou muito confiante. Competições são assim mesmo, temos muitos desafios pela frente, mas eu sou competitiva! Quando me convidaram para fazer esse programa, fiquei muito emocionada e feliz. Esse não é o primeiro programa que participo. Há alguns anos, o Edu Guedes também me convidou para fazer um prato. Lembro que fiz um quibe de bandeja e foi uma experiência muito boa também”, rememora Ida.

Uma de suas especialidades na cozinha, são os quitutes árabes, mas Ida confessa que o seu gosto pela culinária surgiu com as balas de coco, receita presente em muitos momentos marcantes da trajetória da advogada. Ela ainda revela como surgiu o convite ao reality que, aparentemente, enfrenta com muita tranquilidade.

“Amo cozinhar, fazer bolos, doces e pães. Mas gosto e faço muita comida árabe: quibe, esfihas, lentilha, grão-de-bico… acho que eu adoro e domino algumas receitas árabes. Mas a minha relação com a cozinha começou mesmo com balas de coco. Faço desde muito jovem, tanto que fiz para o meu casamento e outras festas familiares. Aliás, sempre busco realizar algum prato nas confraternizações. Todos os aniversários dos meus cinco filhos o bolo fui eu que fiz, sou muito festeira também (risos). Mas também tenho outras habilidades na cozinha, gosto muito de fazer peixe, principalmente pintado e pacu. Contudo, esse convite ao Masterchef foi pura coincidência. Um professor que participa do meu ateliê de costura perguntou se eu gostaria de participar da seletiva do programa, caso sim, a produção me telefonaria. Eu tive três dias para fazer o vídeo e responder às perguntas. E tudo deu certo, agora sou uma das concorrentes”, disse Ida, animada.

Boas lembranças

Quanto às ligações com as terras sul-mato-grossense, Ida comenta sobre boas lembranças e saudades do Estado onde cresceu e vivenciou ótimos momentos. “Tenho parentes em Campo Grande, familiares na minha querida Aquidauana e sinto saudades de todos, além de boas lembranças. Meus primos me levaram para pescar. Saudades. Tanto que planejo uma viagem ao MS no começo de 2024”, compartilha Ida.

Participar de um reality de sucesso nacional é uma experiência que não acontece facilmente. Conforme afirma o artista plástico e neto de Ida, Matheus Kaiser, testemunhar a participação da avó em um programa de sucesso tem sido uma experiência incrível e de grande alegria coletiva.

“Inúmeros amigos compartilharam entusiasmo ao vê-la na tela, proporcionando uma alegria coletiva. A repercussão positiva enche não apenas meu coração, mas também o dela, ao ver a felicidade que essa exposição inesperada trouxe. É inspirador ver como a paixão pela culinária transcende gerações e cria laços entre espectadores e a deliciosa tradição que ela representa. A expectativa é que minha avó desfrute ao máximo da experiência, e temos a esperança de vê-la sair vitoriosa. Estamos todos na torcida, especialmente eu, seu neto, que desde a infância apreciava suas deliciosas refeições e bolos. Minhas memórias associadas à sua culinária são todas repletas de momentos felizes. Ver sua habilidade culinária reconhecida em um programa nacional seria não apenas um reconhecimento especial, mas também uma expressão de alegria para todos nós, que compartilhamos esses momentos saborosos”, compartilha Matheus.

O Mastrechef+ é exibido todas as terças-feiras na Band, às 22h30. O programa também pode ser assistido em plataformas de streaming e no YouTube.

