Prestes a ser inaugurada na Capital, rede de fast-food abre processo seletivo na Funtrab nesta segunda

Nesta semana, a equipe de recrutamento e seleção de uma rede de fast-food estará presente na Fundação do Trabalho de MS (Funtrab) para contratação imediata, pois será inaugurada uma nova unidade na avenida Mato Grosso neste mês.

São 15 vagas para atendente de lanchonete, é preciso ter no mínimo seis meses de experiência sem comprovação, trabalho(escala 6×1) a combinar e não é exigida a escolaridade. Além do salário de R$ 1.415,00, os contratados terão direito a seguro de vida, assistência odontológica, psicológica, vale-transporte, vale-alimentação, plano de carreira, dentre outros benefícios (Gympass, Conexa).

Interessados devem comparecer à Funtrab somente nesta segunda-feira(04.12), das 8 às 16 horas, com RG, CPF e Carteira de Trabalho. Não é preciso agendar. A Funtrab fica na Rua 13 de maio, 2.773, Centro (entre as ruas Cândido Mariano e Dom Aquino).

A Funtrab, vinculada à Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), alinhada à política de desenvolvimento das atividades produtivas do Estado, que tem possibilitado a criação de postos de trabalho e de geração de renda, atua como mediadora das relações de intermediação entre o trabalhador e a vaga. Segundo dados do IBGE referentes ao terceiro trimestre de 2023, MS foi o 4º Estado com o menor índice de desemprego.

Com informações da ASCOM Funtrab.

