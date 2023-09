Temperaturas no Paraguai deve atingir os 47ºC neste final de semana

Na tarde de ontem (23), os termômetros no Paraguai registraram 45 ºC, segundo os serviços meteorológicos do país. Conforme informações da Metsul Meteorologia, as regiões paraguaias que registraram altas temperaturas, foram Destacamento Militar Esteban Martinez de Presidente Hayes, 43,1ºC no Aeroporto Prof. Dr. Luis Maria Argaña de Boquerón, 43,1ºC na Municipalidade de Filadelfia em Boquerón, e 43,0ºC no Campo Comunal de Campo Largo de Presidente Hayes. Já no Aeroporto Internacional Silvio Pettirossi, de Assunção, a máxima foi de 39,8ºC.

Segundo a Metsul Meteorologia, a temperatura mais alta no país, conforme registrado pela Direção de Meteorologia e Hidrologia (DMH), foi em 2009, quando os termômetros registraram 45 ºC. Já no município paraguaio de Mariscal José Félix Estigarribia, em 2014, atingiu 44,6ºC.

Na capital do país, em Assunção, no dia 1º de outubro de 2020, foi registrado no Aeroporto Internacional Silvio Pettirossi, em Luque, a máxima histórica é de 42,8ºC. Ainda conforme o centro meteorológico, neste mesmo ano, foram registrados altas temperaturas nas regiões brasileiras do Centro-Oeste e Sudeste do país.

Neste final de semana, o Paraguai pode ter recordes de temperatura até segunda-feira, onde são esperadas marcas acima de 40ºC na região norte e sul do país. Segundo projeções WRF (Weather Research and Forecasting Model), as máximas podem atingir entre 45 e 47ºC em algumas regiões do país.

