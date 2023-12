Polícia apreende cabelo humano em veículo estacionado em bar

Equipes do Garras (Delegacia Especializada de Repressão à Assalto, Sequestro e Roubo a Banco), prenderam nesta semana, uma carga de cabelo humano, em um bar na MS-164, em Ponta Porã, a 313 quilômetros de Campo Grande. Um homem de 41 anos, recebeu voz de prisão em flagrante.

Conforme informações da Polícia Civil, a carga de cabelo foi encontrada em um utilitário Mitsubishi Outlander, que estava estacionado em um bar, na altura do assentamento Itamarati.

Além do condutor, havia outras duas pessoas no local. O motorista relatou aos policiais que pegou a carga, em Ponta Porã e levaria para Dourados, onde entregaria o veículo e os cabelos.

Durante a vistoria foram encontrados no interior do veículo, oito volumes contendo o cabelo humano, sem comprovação de origem. O homem alegou que estava apenas cumprindo ordens.

Diante dos fatos, foi feito o registro da ocorrência e o produto foi encaminhado para a Receita Federal.

