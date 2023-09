Com 600 mil mudas produzidas em 13 anos, Águas Guariroba investe em viveiro que recupera nascentes e “exporta” árvores para todo MS

No Viveiro, são produzidas mudas de 28 espécies nativas do Cerrado

Às margens da BR-262 em Campo Grande, dentro da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Los Angeles, a natureza se desenvolve por meio do cultivo de mudas de árvores nativas do cerrado. Inaugurado em 2010, como uma iniciativa institucional da Águas Guariroba – concessionária responsável pelo abastecimento de água e tratamento de esgoto de Campo Grande – o viveiro de mudas foi reinaugurado no ano passado recebendo o nome “Viveiro Isaac de Oliveira”, artista regional, falecido em 2019, que eternizou as cores da fauna e flora sul-mato-grossenses em suas obras.

Desde a sua concepção, o principal objetivo do Viveiro tem sido restaurar e recuperar áreas de nascentes e matas ciliares dos córregos Guariroba e Lageado, através do replantio de mudas. De lá para cá, já foram produzidas mais de 600 mil árvores. “As árvores estão totalmente ligadas à quantidade e a qualidade da água que nós temos no meio ambiente, por isso é muito importante preservarmos as matas ciliares dos rios, porque assim vamos ter água de qualidade em abundância. Por isso, esse viveiro é tão importante para o saneamento, para a Águas Guariroba e principalmente, para a população de Campo Grande”, explica o gerente de Meio Ambiente e Qualidade, Fernando Garayo.

Mas, ao longo dos anos, a missão foi ampliada e, hoje, o alcance das mudas extrapola os limites de Campo Grande, por meio da atuação da Ambiental MS Pantanal, empresa responsável pelos serviços de coleta, afastamento e tratamento de esgoto em 68 municípios do interior do Mato Grosso do Sul através de uma parceria público-privada com a Sanesul

Com capacidade para produzir 50 mil mudas por ano, no viveiro são cultivadas 28 espécies nativas do cerrado. Parte da produção é destinada para plantio nas unidades operacionais e ações socioambientais da Águas Guariroba e da Ambiental MS Pantanal. Outra parte é doada a instituições, empresas e órgãos públicos de todo o Estado.

A procura é tão grande, que nos dias de maior demanda, cerca de 2 mil mudas saem do Viveiro com a importante missão de transformar o ambiente onde serão plantadas.

De moveleiro a ambientalista

A frente do cultivo de cada muda está o ambientalista Nereu Rios, que há mais 30 anos se dedica ao plantio de árvores. Quando criança, Nereu Alves Rios viu os pais comprarem toneladas de madeira para produzir móveis em Dourados. O trabalho sustentou a família por anos, mas não foi pelo ofício de moveleiro que ele se encantou.

“Quando menino, cresci pelos ervais de Dourados. A cidade tinha dezenas de cerrarias que beneficiavam essas madeiras e a minha família sobrevivia disso. Você não comprava terra, comprava a mata para derrubar as árvores. Eu ia passar as férias na fazenda de minha avó, em Rio Brilhante, e é como vocês jornalistas, o bichinho que pica. Aprendi a mexer na terra e dali não parei, até hoje busco aprender, busco novas espécies, é paixão”, conta.

Até que o hobby se tornasse um ofício, levou tempo. Nereu trabalhou muitos anos como funcionário público e, em 2013, o contato com o meio ambiente e espécies de árvores se tornou parte do cotidiano.

“A gente percebe que não tem muito uma preocupação do poder público federal, estadual, nem municipal com essa questão. Fui funcionário público por determinado tempo e sempre tive meu viveiro por paixão, mas chegou um momento que eu achava que precisava fazer mais”, diz.

Aos 64 anos, Nereu contabiliza mais de meio milhão de mudas confeccionadas e 50 mil árvores plantadas em todo Brasil, um trabalho que pode ser visto em diferentes pontos da cidade, entre eles, Parque das Nações Indígenas, Parque dos Poderes, Bosque do Aeroporto e próximo ao Parque do Sóter. “A gente trata [a árvore] como um ser vivo, um filho mesmo. Mas o que a gente faz um monte de gente poderia estar fazendo, a fartura de jatobá, por exemplo, mas é paixão, faço com muito gosto”, detalha orgulhoso.

No viveiro da Águas Guariroba, a dedicação é diária, fazendo lembrar o poema de Manoel de Barros. “Deus disse: Vou ajeitar a você um dom: Vou pertencer você para uma árvore. E pertenceu-me.” O Viveiro Isaac de Oliveira fica na ETE (Estação de Tratamento de Esgoto) Los Angeles, na rua Assis Brasil, s/nº, Jardim Colorado.

