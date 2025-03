Papa sofre duas crises de insuficiência respiratória aguda e retoma tratamento com ventilação mecânica

Pontífice de 88 anos passou por duas broncoscopias e segue sob acompanhamento médico; quadro de saúde ainda inspira cuidados

O Papa Francisco apresentou dois episódios de insuficiência respiratória aguda nesta segunda-feira (3), em razão do acúmulo excessivo de muco nos brônquios e de um broncoespasmo. Para aliviar o quadro, foram realizadas duas broncoscopias com a aspiração das secreções. As informações foram dadas pela Sala de Imprensa do Vaticano.

No período da tarde, a equipe médica decidiu retomar a ventilação mecânica não invasiva para auxiliar a respiração do Pontífice. Apesar das complicações, ele se manteve consciente e colaborativo durante todo o processo.

Aos 88 anos, o Papa Francisco está internado no Hospital Gemelli, em Roma, desde o dia 14 de fevereiro devido a uma infecção respiratória grave. O Vaticano informou que o estado de saúde do Pontífice permanece sob observação, com prognóstico reservado. Fiéis ao redor do mundo seguem em orações pela recuperação do líder da Igreja Católica.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram