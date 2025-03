Homem com mandado de prisão em aberto é preso após tentar estuprar a esposa em Campo Grande

Mulher conseguiu fugir e pedir ajuda ao vizinho; caso foi registrado da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam)

Um homem de 36 anos foi preso no último domingo (2) após tentar estuprar a esposa no bairro Jardim Itamaracá, em Campo Grande. Além da tentativa de violência, os agentes constataram que ele tinha um mandado de prisão em aberto.

A vítima, de 31 anos, conseguiu escapar da residência e pedir abrigo na casa de um vizinho. Ela acionou a Guarda Civil Metropolitana (GCM), que a encontrou com arranhões nos braços.

Os agentes foram até a casa do casal e localizaram o agressor. Durante a checagem, foi identificado que havia uma ordem judicial de prisão contra ele. O homem foi levado para a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), onde o caso foi registrado como ameaça, injúria e furto por violência doméstica.

