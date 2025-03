Após adiamento por forte chuva, escolas de samba de Corumbá descem a passarela do samba nesta segunda-feira

No último domingo(02), uma forte chuva caiu sob a cidade de Corumbá e os desfiles das escolas foram adiados devido a estragos em alegorias e às condições escorregadias do paralelepípedo e da Passarela do Samba.

O desfile teve adiamento de uma hora e as escolas desfilaram sem julgamentos, apenas fizeram uma apresentação. Nesta manhã de segunda, uma reunião tensa entre a Liesco (Liga Independente das Escolas de Samba de Corumbá), a prefeitura e as agremiações que estabeleceu um novo critério e uma nova programaçação foi para os desfiles.

Como muitas escolas tiverem problemas e impactos em carros alegóricos e adereços, a Liesco decidiu que todas as escolas desfilarão completas, porém, sem avaliação oficial, para não prejudicar nenhuma agremiação.

Segundo a organização, a medida visa preservar a integridade dos participantes e garantir que o espetáculo aconteça da melhor forma possível.

Os desfiles aconteceram nesta segunda-feira(03) com seis escolas na passarela e na terça-feira(04) com quatro agremiações. Cada escola terá 65 minutos para realizar para atravessar a passarela do samba. Confira como ficou o cronograma:

03 de março (segunda-feira) – Início às 20h30

• Imperatriz Corumbaense

• Estação Primeira do Pantanal

• Império do Morro

• A Pesada

• Mocidade Independente da Nova Corumbá

• Unidos da Major Gama

Antes do início dos desfiles, haverá apresentações de artistas locais na Praça Generoso Ponce, a partir das 19h, e a programação musical retornará após o encerramento da última escola de samba.

04 de março (terça-feira) – Início às 19h00

• Unidos da Vila Mamona

• Mocidade Independente Marquês de Sapucaí

• Bloco dos Palhaços

• Acadêmicos do Pantanal

• Caprichosos de Corumbá

Em nota a Prefeitura confirmou o adiamento e a nova programação e que esse ano o desfile conta com a participação especial do Bloco dos Palhaços, que, pela primeira vez, irá desfilar entre as escolas de samba na Passarela do Samba. O tradicional bloco é símbolo e irreverência do Carnaval de Corumbá.

Após o desfile da última agremiação, haverá um show nacional com a Bateria da União da Ilha, seguido de apresentações de bandas locais.

Com informações da Prefeitura de Corumbá.

