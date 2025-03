Papa Francisco permanece estável em meio a quadro clínico complexo e agradece orações dos fiéis

Pontífice de 88 anos completa três semanas de internação devido a uma pneumonia bilateral; estado de saúde é estável, mas prognóstico permanece reservado

O Papa Francisco, de 88 anos, está internado há 22 dias no Hospital Gemelli, em Roma, devido a uma pneumonia bilateral e outros problemas respiratórios. Nesta sexta-feira, 7 de março, a assessoria de imprensa do Vaticano informou que o estado de saúde do pontífice se mantém estável, embora o quadro clínico seja considerado complexo, com prognóstico reservado.

Durante sua internação, Francisco tem recebido terapias, incluindo fisioterapia respiratória, e alterna o uso de ventilação mecânica não invasiva à noite com oxigenação de alto fluxo durante o dia, por meio de cânulas nasais.

Na noite de 6 de março, o Papa enviou uma mensagem de voz aos fiéis reunidos na Praça de São Pedro para a recitação do terço. Em espanhol, ele expressou gratidão pelas orações recebidas: “Agradeço de coração as orações pela minha saúde, feitas na Praça. Os acompanho daqui. Que Deus os abençoe e que a Virgem os proteja. Obrigado”, disse o líder da Igreja Católica através da mensagemde voz.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram