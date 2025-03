Ônibus Lilás estará em Corumbá com serviços disponibilizados na próxima semana

Os atendimentos oferecidos pelo Ônibus Lilás estarão na cidade de corumbá entre os dias 10 a 12 de março.

Entre os serviços estão: orientação jurídica; atendimento psicossocial ; informações sobre direitos e serviços públicos e encaminhamentos para assistência especializada às mulheres residentes na zona rural.

Na segunda-feira, 10 de março, o atendimento acontece no Distrito de Albuquerque. Na terça-feira, dia 11, a unidade móvel vai atender no assentamento Paiolzinho. O Ônibus Lilás encerra as atividades na quarta-feira, 12, no assentamento Taquaral. atendimento acontece sempre das 09h às 16 horas.

O Ônibus Lilás é um projeto voltado para a promoção da conscientização sobre a violência contra a mulher, garantindo acesso a serviços de proteção e bem-estar. A unidade conta com salas de atendimento individual, equipamentos para atendimento coletivo e recursos que garantem a privacidade das vítimas.

A ação é uma Parceria da Prefeitura de Corumbá com o Governo do Estado e conta com apoio de outras organizações e instituições governamentais.

