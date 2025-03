Turistas que vieram prestigiar o Carnaval de Corumbá impulsionam a economia local

O maior Carnaval do Centro-Oeste, localizado em Corumbá, levou vários turistas para a tradicional festa da cidade e um grande impulso na eocnomia local foi observado nesse período.

De acordo com a prefeitura, cerca de 7.524 turistas esta movimentaram setores essenciais como hotelaria, gastronomia e comércio local, além de fortalecer a cidade como destino turístico no Mato Grosso do Sul.

A média de permanência dos turistas é de 3,5 dias, demonstrando o impacto positivo da festa na economia local. A grande maioria dos turistas brasileiros (89%) vem do próprio Mato Grosso do Sul, reforçando a relevância do evento dentro do estado. Além disso, 700 turistas bolivianos visitaram Corumbá especialmente para o Carnaval, fortalecendo os laços culturais e econômicos entre os países vizinhos.

A festa celebra a identidade pantaneira e trouxe blocos populares, escolas de samba e atrações regionais para a Avenida Genral Rondon encantando moradores e visitantes com um espetáculo de cores e ritmos.

