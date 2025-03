Cordão Valu se despede com samba e Valuzinho, dedicado às crianças

O Carnaval segue firme em Campo Grande, e nesta terça-feira (4), no feriado, o Cordão Valu encerra sua programação com os pequenos do Valuzinho e muito samba, na Esplanada Ferroviária, com concentração a partir das 15h, e show do grupo Sampri.

E para quem for curtir a folia em um dos mais famosos blocos de rua de Campo Grande, poderá levar as crianças tranquilamente, já que às 15h30 haverá o Valuzinho, para os pequenos brincarem ao som das marchinhas de Carnaval, por conta da Banda das Marchinhas, até às 17h30.

“O Cordão existe para todas as famílias brincarem no nosso carnaval. E nós fazemos questão da presença das crianças; elas serão os nossos foliões, no futuro”, res salta Silvana Valu, a presidenta do bloco. Para ela, é lindo ver a meninada toda vestindo fantasias, se divertindo no Cordão. “O Valuzinho existe, variado repertório, que tem samba, clássicos da MPB, com posições próprias, e outras brasilidades. Em meio à apresentação do grupo, haverá as participações especiais, da cantora Jucy Ibanez e do cantor Silveira. para que elas participem e tomem gosto pelo samba e pela Folia. Os pais sabem que as crianças brincam no Valu, com toda a segurança”, acrescenta Silvana, que neste Carnaval, escolheu como tema de sua fantasia, a “Deusa do Ebano”, a divindade do ano, eleita pelo bloco baiano, Ilê Aiyê, um dos homenageados pelo Cordão.

A programação da terça–feira de Carnaval, do Cordão Valu, continua a partir das 18h, quando se inicia a parte dos shows da noite. O grupo Sambacaos, será a primeira atração, no palco, e irá apresentar o melhor do seu repertório musical, de sambas tradicionais e de roda. Durante a apresentação do Sambacaos, haverá a participação especial do cantor Edir Valu, outro especialista em samba raiz, mas que também manda ver, samba rock e de enredo.

Já a principal atração da festa do Cordão, será as me ninas do Sampri, com um variado repertório, que tem samba, clássicos da MPB, com posições próprias, e outras brasilidades. Em meio à apresentação do grupo, haverá as participações especiais, da cantora Jucy Ibanez e do cantor Silveira.

Infraestrutura

Na folia do Cordão Valu, desta terça-feira gorda de Carnaval, serão mantidos os mesmos serviços de apoio ao público, verificados na edição do sábado, 1º de março:

No âmbito da festa, há um Ambulatório médico, instalado na Casa de Vidro, que fica próxima à Avenida Mato Grosso, para atendimento às pessoas que vierem a sofrer algum acidente ou mal súbito, durante a apresentação do Valu. Permanecem ainda, na Esplanada, postos do Corpo de Bombeiros, da Cruz Vermelha, do Conselho Tutelar (voltado para a proteção de crianças e adolescentes) e de órgãos administrativos do município e do estado.

O efetivo da Polícia Militar, responsável pela segurança do público, conta com aproximadamente 400 policiais.

Este ano, o Cordão Valu homenageia, além dos 50 anos de criação do Ilê Aiyê, da Bahia, o primeiro bloco afro do país, também os 40 anos de atividades do Grupo TEZ – Trabalho e Estudos Zumbi, no estado, pela luta de ambos contra o racismo.

Primeiro dia

Ao estrear no sábado, 1º de março, no Carnaval de 2025, O Cordão Valu festejou os seus 18 anos de vida e de folia, do jeito que sabe fazer bem: com muito samba, e as inesquecíveis marchinhas, na Esplanada Ferroviária, a sede do Cordão. Uma multidão de foliões, – um grande número deles, com fantasias, outra tradição do bloco – respondia à energia que emanava do palco, pelos grupos musicais que ali se apresentaram, com samba no pé, em paz e com muita alegria. Nem a rápida chuva que caiu sobre a região da Esplanada, no meio da tarde, tirou o ânimo dos seguidores do Cordão. Por onde o Cordão passou, pessoas postadas nas calçadas, interagiam com a música, e com a animação dos foliões do cortejo. De volta à Esplanada, teve início a programação de shows, que se estendeu até às 23h30.

Por Carol Rampi