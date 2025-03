Papa Francisco completa um mês de internação e celebra 12 anos de pontificado

Pontífice de 88 anos permanece hospitalizado devido a uma pneumonia bilateral, enquanto fiéis ao redor do mundo oram por sua recuperação

O Papa Francisco completou nesta sexta-feira (14) um mês de internação no Hospital Policlínico Gemelli, em Roma, devido a uma pneumonia bilateral. Aos 88 anos, o líder da Igreja Católica apresentou melhora em seu estado de saúde nos últimos dias, embora ainda necessite de assistência respiratória.

Na quinta-feira (13), o Papa celebrou o 12º aniversário de seu pontificado. Mesmo hospitalizado, Francisco manteve seu espírito resiliente, continuando a realizar algumas atividades desde o leito hospitalar, como a leitura de textos e a recepção da eucaristia.

O Vaticano informou que Francisco passou mais uma “noite tranquila” e que sua condição permanece estável, embora o quadro clínico seja considerado complexo devido à sua idade avançada e fragilidade.

A saúde do Papa tem sido motivo de reflexão dentro da Igreja sobre a possibilidade de sua renúncia, caso ele julgue não ter condições físicas para cumprir os deveres do pontificado. No entanto, até o momento, não há indicações oficiais sobre essa possibilidade.

