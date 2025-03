UFMS abre inscrições para cursinho preparatório para Enem e vestibular

Curso online oferece 800 vagas e isenção para estudantes de baixa renda

A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) abriu inscrições para o Cursinho UFMS 2025, um projeto de extensão voltado à preparação de estudantes do ensino médio para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e o vestibular da instituição. São oferecidas 800 vagas, distribuídas entre duas turmas ao longo do ano, com aulas online e ao vivo, ministradas por professores especialistas.

As inscrições podem ser feitas até 25 de março no site oficial do cursinho. A taxa de matrícula é de R$ 400,00, mas 20% das vagas terão isenção para candidatos em situação de vulnerabilidade socioeconômica, mediante comprovação via Cadastro Único (CadÚnico).

As aulas acontecem de segunda a quinta-feira, das 19h às 22h, abrangendo todas as áreas do conhecimento exigidas nos exames. O conteúdo será disponibilizado na plataforma virtual da UFMS, permitindo que os alunos revisem os materiais a qualquer momento.

O curso se encerra com um aulão presencial no Teatro Glauce Rocha, em 3 de dezembro. Para mais informações, os interessados podem entrar em contato pelo e-mail [email protected] ou pelo telefone (67) 3345-7426.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram