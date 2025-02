Dois homens com mandados de prisão em aberto são presos Campo Grande

Nesta quinta-feira (27), a Polícia Civil prendeu dois homens em Campo Grande. A prisão foi efetuadas pelo GOI (Grupo de Operações e Investigações pois os indivíduos tinahm mandado de prisão em aberto.

O primeiro a ser preso foi J.E.D.S., de 39 anos de idade. Ele é investigado pelos crimes de estlionato, associação criminosa e falsificação de documento, tendo sido capturado no Bairro Silvia Regina e posteriormente conduzido para a DEPAC CEPOL (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário do Centro Especializado de Polícia Integrada).

Já o segundo a ser preso é investigado por ameaça, no âmbito da Violência Doméstica. A.V.F., de 43 anos, foi localizado nas proximidades do Parque dos Poderes e conduzido para a DEAM (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher).

