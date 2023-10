Pandas gigantes são atração principal com a chegada do outono em Washington

O frio outono não foi capaz de conter a emoção dos moradores de Washington e visitantes de todo os Estados Unidos, que se reuniram no Zoológico Nacional do Smithsonian na capital do país neste último sábado. O motivo de tanta agitação foi a possibilidade de ver pela última vez os três pandas gigantes que estão prestes a retornar para a China ainda este ano.

Os pandas, que há anos se tornaram amados símbolos de amizade entre os EUA e a China, atraíram admiradores de todas as idades durante o evento de despedida realizado ao longo da semana. Entre os visitantes estava Sharla, uma mãe que estava acompanhada de sua filha de 18 meses, segurando-a nos braços enquanto esperavam ansiosamente pelo encontro com o panda filhote Xiao Qi Ji, sua mãe Mei Xiang e seu pai Tian Tian.

Sharla compartilhou que sua filha tinha um cobertor de panda quando era mais jovem e sempre foi apaixonada por seu bichinho de pelúcia de panda. “Queríamos que ela visse um panda de verdade”, disse Sharla, que já levou sua filha para ver os pandas algumas semanas atrás e agora estava “vendo os pandas pela segunda vez” nesta visita de sábado.

O Instituto Nacional de Zoológico e Biologia da Conservação do Smithsonian honrará seu acordo com a Associação de Conservação da Vida Selvagem da China (CVSC), enviando Xiao Qi Ji, que nasceu há três anos no zoológico, juntamente com seus pais, de volta à China no início de dezembro.

Para celebrar a alegria que os pandas trouxeram ao povo americano e se despedir deles, o zoológico organizou uma “despedida gigante” durante toda a semana. O evento atraiu amantes de pandas, que se reuniram atrás das cercas do pátio externo ou fizeram fila para ver os adoráveis ursos de perto.

Durante a manhã de sábado, Tian Tian saiu da casa dos pandas e passou um tempo ao ar livre, enquanto Xiao Qi Ji preferiu tirar uma soneca dentro da casa. O filhote macho foi visto relaxando, deitado sobre as rochas e ocasionalmente esticando as patas.

A equipe de veterinários e pesquisadores que cuidou dos três pandas ao longo dos anos também sente a partida iminente dos ursos comovente, considerando-os como parte de sua família. Pamela Baker-Masson, diretora de comunicações do zoológico, que trabalha com a equipe dos pandas há 17 anos, expressou sua tristeza com a partida dos animais, agradecendo-os por serem uma parte fundamental da história do programa de pandas gigantes do zoológico.

Desde sua chegada a Washington em 2000, Mei Xiang e Tian Tian tiveram quatro filhotes, sendo que três deles já retornaram à China. O quarto filhote, Xiao Qi Ji, se tornou um favorito do público desde seu nascimento em agosto de 2020, ganhando o nome que significa “pequeno milagre” em inglês devido às circunstâncias especiais de seu nascimento.

A colaboração entre China e Estados Unidos na preservação dos pandas remonta a 51 anos, desde a chegada do primeiro casal de pandas enviados pelo governo chinês aos EUA, Ling Ling e Hsing Hsing, ao Zoológico Nacional do Smithsonian. Esta cooperação contínua é vista como um exemplo notável de trabalho conjunto em prol da conservação da vida selvagem e da promoção da amizade internacional.

Os pandas, muitas vezes chamados de “embaixadores” e “símbolos” da amizade sino-americana, transcenderam as diferenças políticas e se tornaram um símbolo da preocupação compartilhada pela preservação da biodiversidade global. A próxima etapa da colaboração entre as duas nações está em andamento, com o acordo atual que orienta a cooperação na preservação dos pandas expirando em dezembro.

Os visitantes ao evento de despedida dos pandas em Washington compartilharam seus sentimentos de tristeza com a partida dos ursos, destacando a importância de manter laços amigáveis entre os países com base em uma apreciação comum por essas criaturas adoráveis.

Com informações do Portal Xinhua.

