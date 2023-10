Quatro novos cursos gratuitos de capacitação para jovens são oferecidos na Capital; confira

A Prefeitura de Campo Grande, através da Secretaria Municipal da Juventude (Sejuv), disponibiliza quatro novos cursos de formação gratuitos. Estas capacitações abordarão temas como Dicção e Oratória, Vendas pelo Instagram e WhatsApp, Educação Financeira e Copywriting.

Elas estão programadas para ocorrer entre os dias 16 e 20 de outubro na sede da Secretaria da Juventude, situada na Rua 25 de Dezembro, número 924, no terceiro andar do Edifício Marrakech.

O curso de Copywriting, em particular, oferecerá instruções sobre como criar manchetes atrativas, estruturar textos de copywriting, utilizar técnicas de escrita persuasiva, adaptar escritos para diferentes canais e formatos, entre outras habilidades essenciais.

Gustavo Vargas, Estrategista Digital, compartilha: “Quando o seu conteúdo captura a atenção, suas chances de fechar vendas aumentam significativamente. Estamos aqui para ensinar como envolver os leitores e promover o seu próprio negócio.”

As inscrições estão abertas a jovens a partir de 15 anos, com 60 vagas disponíveis para cada curso. Interessados podem se inscrever através do link: https://sejuvcg-cursos.cheetah.builderall.com/pre-inscricao. Para obter mais informações, entre em contato pelo telefone (67) 3314-3577 ou via WhatsApp no número (67) 99287-2008.

HORÁRIOS

Dicção e Oratória

Horário: das 08h às 11h30

Vendas no Instagram e WhatsApp

Horário: das 18h30 às 21h30

Educação Financeira

Horário: das 18h30 às 21h30

Copywriting

Horário: das 18h30 às 21h30

Mais informações: (67)3314-3577 ou WhatsApp (67) 99287-2008

Com informações da Prefeitura de Campo Grande.

