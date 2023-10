Operação Nova Aliança chega à 38ª edição com maior ação policial de cooperação

Começou ontem (20), a 38ª fase da operação Nova Aliança, desenvolvida na fronteira entre o Brasil e o Paraguai. A força-tarefa conta com equipes da Senad (Secretaria Nacional Antidrogas do Paraguai), do Ministério Público e com a participação das equipes da Polícia Federal do Brasil. Esta já é considerada a maior ação policial internacional de cooperação dos últimos tempos e visa eliminar as lavouras ilegais de maconha.

Segundo informações da Polícia Federal, somente em 2023, em duas etapas realizadas, a operação Nova Aliança já erradicou mais de 2.000 toneladas de drogas, aproximadamente 2/5 da quantidade apreendida anualmente em todo o mundo, segundo dados do Escritório das Unodc (Nações Unidas sobre Drogas e Crime).

De acordo com o Unodc, a cada ano são apreendidas aproximadamente 5.000 toneladas de cannabis em todo o mundo, por meio de 1.000.000 de operações policiais. Como forma de destacar o Dia Internacional de Combate ao Uso Indevido e Tráfico Ilícito de Drogas, instituído pela ONU em 26 de junho, e que neste ano enfatiza a “prevenção” como ferramenta essencial nessa problemática global, a 38ª fase da operação Nova Aliança continua com uma estratégia voltada à erradicação das drogas em sua origem, otimizando recursos de países envolvidos para desmantelar e descapitalizar as organizações criminosas envolvidas.

Além do tráfico de drogas e armas, a 38ª fase da operação Nova Aliança concentra-se também em outros temas inter-relacionados: crimes ambientais e a proteção dos povos originários. Por esse motivo, levantamentos de inteligência prévios detectaram a necessidade de atuação na área de fronteira situada na região da Reserva da Biosfera Mbarakayu (território paraguaio) e da Ecorregião Florestas do Alto Paraná(Brasil), áreas de florestas remanescentes do quase extinto bioma da Mata Atlântica, que estão sendo usadas por narcotraficantes para ocultar grandes cultivos ilícitos de maconha.

