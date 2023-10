Horóscopo do dia: Previsão de hoje para o seu signo

Signos

Áries (de 21/3 a 20/4)

Apesar do dia começar animado, Áries, as estrelas avisam que as finanças pedem um pouco mais de cuidado. Feche a carteira e não caia nos anúncios de promoção porque essa grana pode fazer falta mais tarde. Ainda bem que continua recebendo uma dose extra de sorte e pode se dar bem em jogo, aposta e até sorteio nas redes sociais. Com o Sol de mudança para Câncer, assuntos domésticos também entram no seu radar e você vai encontrar um porto seguro na companhia da família! A conquista deve surpreender e você pode se apaixonar à primeira vista quando menos espera. Clima romântico melhora a convivência com o mozão e favorece uma boa conversa.

Touro (de 21/4 a 20/5)

Você vai mostrar seu lado prático na hora de cuidar das tarefas de rotina no serviço. Quem trabalha em casa, seja em home office ou em um negócio familiar, pode melhorar o rendimento e até conseguir um dinheirinho extra. Mas talvez não seja tão fácil conseguir paz para focar nas tarefas, já que o astral pode pesar com alguém da família. Ainda bem que o Sol está de mudança para Câncer e traz vibrações mais positivas, especialmente nas comunicações e contatos de todos os tipos. E é justamente o astro-rei que pode salvar a paquera, animando um pouco as coisas. Aleluia! Programa caseiro com o mozão pode ajudar a fortalecer o romance.

Gêmeos (de 21/5 a 20/6)

Você segue dando um show em tudo o que envolve comunicação e interação com os colegas de serviço. Mas nem tudo é perfeito e pode surgir mal-entendido, fofocas ou gente invejosa pelo caminho na parte da manhã. Fique atento para fugir de armadilhas, Gêmeos! Ainda bem que a entrada do Sol em Câncer envia energias pra lá de positivas para as suas finanças, inaugurando uma fase excelente para você encher o bolso. Os assuntos amorosos também seguem protegidos e você vai se sentir mais à vontade para se aproximar do crush com um bom papo. O diálogo segue em alta no romance, mas a possessividade também pode crescer. Vá com calma!

Câncer (de 22/6 a 22/7)

As estrelas enviam boas energias para as finanças e há chance de conseguir um dinheirinho extra ainda nesta quarta, mas talvez tenha que agir com mais discrição. Na surdina, tudo indica que você pode se dar bem ao lidar com dinheiro e até fechar um negócio lucrativo, desde que confie em sua intuição. Mas também há risco de prejuízo se misturar amizade e dinheiro, meu cristalzinho, porque nem sempre essa associação acaba bem, né? Sua vitalidade ganha uma dose extra de energia com a chegada do Sol ao seu signo — pode comemorar! A conquista anda meio devagar, mas você ainda pode virar o jogo. O romance pede paciência e confiança para ficar de boa com o mozão.

Leão (de 22/7 a 22/8)

A Lua segue em seu signo e reforça as suas qualidades, bebê! Tudo que exige criatividade, poder de liderança e força de vontade tem mais chance de dar certo. Por outro lado, se tentar ser o centro das atenções o tempo todo ou ficar se impondo aos outros, vai caçar encrenca, tá? A boa notícia é que os astros enviam excelentes energias para as amizades, garantindo momentos pra lá de animados com a galera. Só tenha cuidado para não ir além do seu limite, porque o Sol pode dar uma esfriada no seu ânimo. Encontro com a turma pode ser o que faltava pra animar a conquista. Pra melhorar as coisas com o mozão, valorize os pontos em comum e diminua as críticas.

Virgem (de 23/8 a 22/9)

Comece o dia agindo com cautela em alguns momentos para preservar a sua imagem. A boa notícia é que as estrelas te ajudam a avançar na vida profissional, mas terá que encontrar uma maneira mais discreta de conseguir o reconhecimento que merece. Viagem ou estudos podem precisar de um pouco mais de foco e jogo de cintura para driblar imprevistos de última hora. Mas com o Sol iluminando as suas esperanças, nada será capaz de atrapalhar os seus avanços hoje. Pode comemorar! Clima de mistério e uma mãozinha dos amigos trazem um novo tempero para a conquista. Preserve o romance e tenha cautela com fortes emoções e impulsos, meu cristalzinho.

Libra (de 23/9 a 22/10)

Você começa o dia com as melhores vibes pra sair da rotina e tentar atividades diferentes. Mas as estrelas avisam que é preciso manter os pés no chão para não embarcar em uma furada, tá? As amizades também enfrentam alguns perrengues, mas logo voltam às boas. É um bom momento para se arriscar mais e até dar uma guinada positiva na carreira. Com a chegada do Sol ao ponto mais alto do seu Horóscopo, sua ambição cresce e você pode receber o reconhecimento por tudo o que plantou. Na paquera, há chance de se interessar por alguém de fora que conheceu através dos amigos. A sintonia com o mozão fica mais forte, assim como a camaradagem.

Escorpião (de 23/10 a 21/11)

A convivência com os colegas passa por alguns desafios hoje, especialmente se estão disputando um bônus ou uma promoção. Saiba que o trabalho duro é o caminho mais garantido para o sucesso hoje, porque nada vai cair de brinde no seu colo, bebê. Mudanças são bem-vindas, seja no visual ou na hora de cuidar do seu corpo. Mas é a entrada do Sol em Câncer que envia as melhores energias hoje, meu cristalzinho! Viagens, estudos e assuntos na justiça devem correr melhor do que você esperava. Se tem compromisso, é hora de planejar o futuro com o mozão e dar um passo mais sério no romance. A paquera fica animada e nem a distância vai atrapalhar.

Sagitário (de 22/11 a 21/12)

O seu signo não é muito fã da rotina, Sagita, e vai ser preciso redobrar o empenho para manter o foco no serviço pela manhã. Cuidado para não se distrair com qualquer coisa, tá? À tarde, o astral melhora e pode pintar a chance de explorar novos horizontes, conhecer gente diferente e até fechar alguns negócios com pessoas que estão muito distantes. E com a entrada do Sol em Câncer, pode se preparar para mudanças profundas a partir de agora. Bom momento para encerrar o que não tem mais espaço em sua vida. Você e o mozão podem se divertir juntos se usarem a criatividade, inclusive na cama. A atração física terá papel importante na conquista — mostre sua sensualidade!

Capricórnio (de 22/12 a 20/1)

As obrigações de rotina podem surgir logo cedo, Caprica, mas talvez você não lide muito bem com isso pela manhã. O clima pode fechar no romance e há risco de briga com o mozão antes mesmo de sair de casa. Bate na madeira! À tarde, porém, mudanças no seu cantinho recebem as melhores vibes. Se está procurando emprego ou quer trocar de serviço, pode ter boas novas. O Sol se muda para Câncer e coloca os relacionamentos em destaque, sinal de que fica mais fácil afastar a solidão. Tudo indica que dá para fazer as pazes se brigou com o mozão e, de quebra, reforçar os laços no romance. Mas talvez a paquera não ande tão bem quanto estava esperando.

Aquário (de 21/1 a 19/2)

Em casa, o astral pode pesar logo cedo e pode ficar complicado manter a harmonia com a família. Só não deixe que isso abale o seu humor, pois os relacionamentos contam com energias melhores ao longo do dia e tudo deve se acertar, bebê. Mas é a vida profissional que será o grande destaque desta quarta, com a entrada do Sol em Câncer, meu cristalzinho. Vai sobrar energia para cuidar das tarefas e até da saúde, que também se beneficia dessa nova fase. Mostre seu lado mais sociável e charmoso se quiser conquistar de vez o coração do crush. No romance, aposte nas demonstrações de carinho e redobre a atenção com o ciúme, tá?

Peixes (de 20/2 a 20/3)

Logo cedo, a comunicação no trabalho deve exigir cuidado redobrado porque há sinal de problemas, Peixes. Quem trabalha em casa ou em um negócio familiar conta com boas energias para cuidar das tarefas de rotina, sem inventar moda, à tarde. O Sol está de mudança para o seu paraíso astral hoje e essa é a melhor notícia que você poderia receber, meu cristalzinho! A sorte vai sorrir para os seus interesses e vale a pena fazer uma fezinha ou entrar em um sorteio. E com essas vibes maravigolds na área, o sucesso está mais do que garantido na área amorosa também. Você e o mozão vão se entender às mil maravilhas. Quem tá na pista pode mudar isso rapidinho!