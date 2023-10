“Histórias de Amor” é tema de exposição de livros na Biblioteca Pública Estadual de MS

O amor é uma temática que sempre encantou leitores pelo mundo afora e garante grandes sentimentos de adrenalina e paixão para os amantes de uma boa literatura. Em especial ao mês dos namorados, a Biblioteca Pública Estadual de Mato Grosso do Sul abriu a exposição “Histórias de Amor” com diversas opções de livros românticos que variam de clássicos até o contemporâneo.

A iniciativa teve por meio do coordenador da biblioteca, Aparecido Mechiades que afirmou sempre haver uma alta procura por histórias de amor, seja por clássicos brasileiros e internacionais, independente do tempo de lançamento. Ele destaca que houve uma curadoria com as obras mais procuradas, para assim, colocarem em exposição.

Na exposição você encontra títulos como “A fazenda africana”, de Isak Dinesen; “Romeu e Julieta”, de William Shakespeare; “Querido John”, de Nicholas Sparks; “Anna Kariênina”, de Liev Tolstói; e “O tempo entre costuras”, de María Dueñas; clássicos brasileiros como “A Moreninha”, de Joaquim Manoel de Macedo; “Iracema”, de José de Alencar; “Amor de Perdição”, de Camilo Castelo Branco; e “Helena”, de Machado de Assis.

Todos os livros da exposição estão disponíveis para empréstimo e também são um convite para visita ao acervo da Biblioteca Pública Estadual de Mato Grosso do Sul que fica na Av. Fernando Correa da Costa, 559, térreo. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h30, e aos sábados, das 8h às 13h. Para fazer a carteirinha de empréstimo é necessário um documento com foto e comprovante de residência. A emissão é gratuita.

