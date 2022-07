Sul-mato-grossense Alexia do Nascimento conquista medalha de bronze na Hungria

A judoca sul-mato-grossense Alexia do Nascimento, conquistou a medalha de bronze na Copa Europeia Sub-21 de Paks, na Hungria. A competição chegou ao fim neste domingo (17). Com mais duas pratas e um bronze conquistados no segundo dia de competição, a Seleção Brasileira Júnior de Judô fechou sua participação com o quarto lugar no quadro geral de medalhas.

A sul-mato-grossense Alexia Nascimento, segunda colocada no ranking mundial júnior, levou o bronze após vencer Giorgia Hagianu, da Romênia. Com a medalha ela conseguiu uma dobradinha brasileira no pódio. Rafaela Batista, terceira colocada no ranking mundial junior, ficou com a prata após ser derrotada pela turca Merve Azak na grande final.

“Hoje representamos o Brasil aqui em Paks e estamos muito felizes pela conquista, por mais essas medalhas. Queríamos agradecer nossos clubes, nossos técnicos e a CBJ por toda ajuda e por todo suporte. Muito obrigada”, disse Alexia Nascimento, ao lado de Rafaela Batista, após descerem do pódio.

Além delas, outra judoca brasileria ganhou medalha. Bianca Reis (57kg) parou em Ozlem Yildiz, da Turquia, após vencer três lutas, e terminou com a segunda colocação. Na mesma categoria, Júlia Henriques disputou o bronze, mas perdeu para a austríaca Verena Hiden e ficou na 5ª colocação.

“Valeu todo mundo pela torcida, pelo apoio. Foram muitas lutas difíceis, é uma categoria complicada. Mas é voltar para casa com essa aqui [medalha] e corrigir o que eu preciso nos treinos”, disse Bianca Reis.

A Seleção volta a competir entre os dias 10 e 14 de agosto, no Campeonato Mundial Sub-21, que acontecerá em Guayaquil, no Equador.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.