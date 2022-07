Após negar esmola, homem é esfaqueado no abdômen e tem vísceras expostas

Homem de 35 anos, foi esfaqueado no abdômen e teve as suas vísceras expostas na noite de ontem (17), após negar esmola para um desconhecido, em frente de uma conveniência no Bairro Novos Estados, em Campo Grande. A vítima foi socorrida em estado grave para Santa Casa. O autor não foi localizado.

Conforme o boletim de ocorrência, o crime ocorreu por volta das 19h30, quando a vítima foi em uma conveniência e foi surpreendido pelo autor que se aproximou pedindo dinheiro. O ato foi negado pela vítima, quando foi esfaqueado no abdômen. O homem teve as suas vísceras com exposição de vísceras.

A vítima foi socorrida por familiares para uma unidade de saúde no bairro do Nova Bahia, em estado grave.

Equipes da Polícia Militar foram acionadas, mas o autor não foi localizado e o comércio estava fechado no momento em que os policiais estavam em buscas de respostas do crime.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) da região.

