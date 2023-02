Número de mortos após terremoto na Turquia e na Síria passa de 11 mil

O terremoto de magnitude 7,8 na fronteira entre a Turquia e a Síria, deixou mais de 11 mil mortos segundo a contagem oficial divulgada nesta quarta-feira (8). A OMS estima que esse número de mortes pode chegar a 40 mil.

Mais de 48 horas após o terremoto e apesar do frio na região, as equipes de resgate ainda buscam por sobreviventes nos escombros.

Do total de óbitos, 8.574 ocorreram em território turco. Já na Síria, assolada por mais de uma década de guerra civil, a cifra ultrapassou os 2.500 na madrugada, segundo balanços das autoridades de Damasco e das equipes de resgate nas zonas rebeldes.

Na Turquia, acumulam-se queixas de que o governo não tem dado assistência adequada à população nas áreas atingidas, mesmo após o presidente, Recep Tayyip Erdogan, ter decretado estado de emergência em dez províncias na véspera.

“Onde estão as tendas, os food trucks?”, questionou Melek, 64, em Antakya, no sul do país, acrescentando não ter visto nenhuma equipe de emergência pela cidade. “Não vimos nenhuma distribuição de comida aqui, ao contrário do que houve em desastres locais anteriores. Sobrevivemos ao terremoto, mas vamos morrer de fome ou de frio aqui.”

Cerca de 23 milhões podem ser afetados por terremoto

A Organização Mundial da Saúde (OMS) disse que cerca de 23 milhões de pessoas podem ser afetadas pelo forte terremoto que atingiu a Síria e a Turquia na segunda-feira (6), deixando mais de 11.000 mortos.

“Os mapas gerais de eventos mostram que potencialmente 23 milhões de pessoas estão expostas, incluindo cerca de 5 milhões de populações vulneráveis, sendo mais de 350.000 idosos e 1,4 milhão de crianças”, disse o oficial sênior de emergências da OMS, Adelheid Marschang, à reunião do conselho-executivo da agência de saúde das Nações Unidas (ONU) em Genebra.

