BBB 23: Tina é a 3ª eliminada do Big Brother Brasil

Em mais um paredão da edição 23ª do BBB (Big Brother Brasil), a eliminada da vez foi a sister Tina, com 54, 12% dos votos dar adeus a casa e ao prêmio de mais de R$ 1 milhão. A modelo disputava a permanência no programa com Cezar Black e Gabriel Santana.

O apresentador Tadeu Schmidt anunciou no discurso: “Chegou a hora. Quando terminar, seremos 19. É apenas o terceiro Paredão. Sabe uma coisa que eu já ouvi um monte de vezes nessa casa? Quando eu voltar do Paredão, vou fazer isso e aquilo (…) Qualquer hora é hora para mudar a direção”.

Schmidt ainda destacou que nenhum dos jogadores foi um bom jogador no programa. “Para os três emparedados, nenhum de vocês três foi o craque do jogo. Cezar Black não se encontrou na dupla, no grupo, na casa. Gabriel é campeão de citações do Jogo da Discórdia por duas semanas seguintes (…) Tina atendeu ao Big Fone e teve um número incomum de escolhas para alguém que está no Paredão”.

Tadeu também reforçou que os participantes se dividiram em dois grupos, mas precisam lembrar que o paredão é individual e devem se destacar na casa.

“Vocês formaram dois grupos poderosos, mas não podem esquecer que é o indivíduo que vai para o Paredão (…) Você já deu uma olhada na sua patente? (…) Não seja o alvo mais fácil, por qualquer motivo. Seja fundamental para ninguém querer que você saia. Há inúmeras formas de fazer isso…”.

Já fora do jogo, Tina acredita que sua saída ocorreu devido aos diversos embates que teve na casa, e que considera o que chamou de “personalidade forte” como difícil de conviver.