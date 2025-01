Novo surto viral na China preocupa a OMS e sobrecarrega sistema de saúde

Cinco anos após o surgimento da covid-19, que desencadeou uma das maiores crises sanitárias da história e causou quase 7 milhões de mortes em todo o mundo, um novo surto viral na China está sobrecarregando o sistema de saúde local e chamando a atenção da Organização Mundial da Saúde (OMS). Desta vez, o problema é causado pelo metapneumovírus humano (HMPV), um patógeno pouco conhecido.

Os sintomas do HMPV são semelhantes aos das gripes comuns, incluindo febre, tosse e dificuldade para respirar. Alguns cientistas alertam que ele pode ser tão contagioso quanto o coronavírus. Redes sociais estão repletas de vídeos mostrando hospitais lotados, enquanto alguns internautas sugerem que a doença pode ser resultado de uma combinação de vários vírus.

Apesar da preocupação internacional, autoridades de saúde chinesas consideram a doença sazonal. O HMPV tende a se manifestar durante o inverno, que na China vai de 21 de dezembro a 20 de março, e no início da primavera.

Os grupos mais afetados incluem crianças com até cinco anos de idade, idosos e pessoas com o sistema imunológico enfraquecido. Esses públicos apresentam maior vulnerabilidade a complicações respiratórias associadas ao vírus.

Atenção global

A OMS monitora o avanço do HMPV e avalia os riscos potenciais de um surto global. Embora ainda não se tenha registrado disseminação significativa fora da China, a situação exige vigilância. O histórico recente da pandemia de covid-19 reforça a importância de uma resposta rápida e coordenada a novos patógenos.

Especialistas recomendam medidas preventivas como higienização frequente das mãos, uso de máscaras em locais fechados e o fortalecimento do sistema imunológico, especialmente entre os grupos mais vulneráveis. O acompanhamento de sintomas gripais deve ser feito com atenção, e qualquer sinal de agravo deve ser levado a serviços médicos.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais