Motorista de Aplicativo Escapa de Assalto em Corumbá Ao Pular de Carro em Movimento

Na tarde deste domingo (5), um motorista de aplicativo de 29 anos foi vítima de assalto em Corumbá, a 426 quilômetros de Campo Grande. Durante o assalto, ele pulou do carro em movimento para fugir dos criminosos.

Segundo as informações do Diário Corumbaense, o motorista estava estacionado próximo a um salão de eventos quando foi abordado por um dos suspeitos, que disse precisar levar um amigo até a UPA. Sem desconfiar de nada, ele aceitou a corrida e se dirigiu até o ponto onde o segundo criminoso entrou no carro. Minutos depois, a dupla anunciou o assalto. Com uma faca apontada para a costela do motorista, os criminosos ordenaram que ele seguisse por uma estrada que leva à Bolívia.

Enquanto dirigia, o motorista foi questionado pelos assaltantes sobre a presença de câmera interna e rastreador no veículo. Aproveitando uma diminuição na velocidade do carro, o motorista pulou do veículo em movimento e correu para se afastar. Como o carro possuía chave presencial, o veículo desligou automaticamente durante a fuga.

O motorista retornou ao local onde havia estacionado e pediu ajuda aos colegas de profissão. Juntos, foram até o ponto onde ele havia pulado do carro e encontraram o veículo abandonado, com as portas abertas. Apenas a carteira, contendo documentos e cartões, foi levada.

A ocorrência foi registrada na delegacia da cidade, e a investigação segue em andamento.