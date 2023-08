Novo presidente do Paraguai reduz preços da gasolina, diesel e gás de cozinha

No cargo desde o último dia 15, o novo presidente do Paraguai, Santiago Peña, comunicou à população do país, nessa quarta-feira (23), a redução dos preços do diesel, da gasolina e do gás de cozinha na estatal Petropar, que serve como referência para o mercado local. O novo tarifário entrou em vigor na madrugada desta quinta-feira (24).

No caso dos combustíveis, a redução básica é de G$ 600 (R$ 0,40) por litro, após análise das contas da empresa e dos preços do petróleo no mercado internacional. Segundo o presidente, se a tendência atual for mantida, a proposta é anunciar pelo menos mais uma queda até o final do ano.

Petropar – Tarifário básico*:

Diesel Porã: G$ 7.500 (R$ 5,01); Diesel Mbareté: G$ 9.050 (R$ 6,05); Nafta Ecoflex 85: G$ 7.200 (R$ 4,81); Nafta Kapé 88: G$ 6.300 (R$ 4,21); Nafta Oikoté 93: G$ 6.800 (R$ 4,54); Nafta Aratirí 97: G$ 8.150 (R$ 5,44); Ñande Gas (quilo): G$ 5.500 (R$ 3,67).

*Em localidades do interior e fronteira, como é o caso de Ciudad del Este, tais preços variam conforme fatores como o custo do frete entre a refinaria e o posto.

Além da Petropar, a multinacional Shell confirmou a redução nos preços de seus produtos, também em G$ 600. O litro da gasolina Shell V-Power, por exemplo, está valendo G$ 8.150 (R$ 5,44) nos postos de Assunção e região metropolitana, com acréscimos no interior devido ao custo do frete.

