Apesar do calor, frente fria se aproxima e traz chuvas em MS neste final de semana

Após uma semana quente com temperaturas acima dos 35ºC, a previsão do tempo para o final de semana é de frente fria com possibilidade de tempestades em Mato Grosso do Sul.

Segundo dados do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), há probabilidade de chuvas no período da tarde na região sul do Estado.

Em Campo Grande, a possibilidade para hoje (25), é de tempo seco. A mínima é de 22°C e máxima de 33°C. Já no sábado (26), haverá aumento de nebulosidade e possibilidade de pancadas de chuvas no período da tarde.

Em Dourados, a mínima pela manhã será de 22°C e a máxima de 34ºC. Já na região leste do Estado, em Anaurilândia, os termômetros marcam 23°C e sobe no período da tarde para os 36ºC

Na regão sul do Estado, em Ponta Porã, a mínima será de 21ºC e a máxima não ultrapassará os 31ºC.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.