Marcha para Jesus irá acontencer no dia 19 de setembro Em Corumbá

A realização da Marcha para Jesus em Corumbá já possui data e acontecerá no dia 19 de setembro. Este evento, que reúne a comunidade cristã local em um gesto de fé e união, trará à cidade o renomado grupo de música cristã “Trazendo a Arca” para um show na cidade. Com o tema “Deixai vir a mim os pequeninos”, inspirado nas palavras de Jesus Cristo sobre as crianças, a Marcha também se dedicará a abordar a preocupante questão da violência contra crianças e adolescentes.

O prefeito Marcelo Iunes expressou seu apoio entusiasmado à Marcha, destacando que a gestão municipal tem mantido um apoio contínuo ao evento. Ele ressaltou que a celebração é uma parte essencial do calendário de atividades artísticas e culturais de Corumbá.

A programação da Marcha foi apresentada ao prefeito pelo presidente do Conselho Regional dos Ministros Evangélicos (COREME), pastor André Campos. A reunião contou com a presença do secretário Municipal de Governo, Luiz Antônio Pardal. O pastor Campos enfatizou a importância do apoio do prefeito ao evento e agradeceu pela inclusão da Marcha para Jesus no Calendário Oficial de Corumbá por meio de uma Lei Municipal. Ele também ressaltou que a Marcha é um momento de celebração e fé, onde os cristãos da cidade se unem para expressar sua devoção e declarar seus valores.

A Marcha para Jesus terá início na Esplanada da Nob e seguirá em uma caminhada até a praça Generoso Ponce, na avenida General Rondon, onde o ponto alto da celebração acontecerá com o show da banda “Trazendo a Arca”. A data marcada para o evento é 19 de setembro, uma terça-feira, e a expectativa é de que a cidade esteja envolvida em um clima de fé, harmonia e reflexão sobre os desafios que as crianças e adolescentes enfrentam, bem como sobre a importância de protegê-las e cuidar do futuro delas.

Com Informações da Prefeitura de Corumbá