Nick Carter, dos Backstreet Boys, é acusado de abuso sexual

Nick Carter, cantor conhecido por integrar o grupo Backstreet Boys, está sendo processado pela acusação de ter abusado sexualmente de uma mulher.

Shannon Ruth afirma que Carter a forçar a fazer sexo oral nele e depois a ir para a cama, enquanto a chamava de “vadia retardada”. O auso teria acontecido por volta de 2001, quando Ruth tinha 17 anos e Carter, 21.

Segundo informações do processo obtidas pelo portal TMZ e a revista Rolling Stone, Ruth f0i convidada por Carter para entrar em um ônibus utilizado em uma turnê da banda, após um show na cidade de Tacoma, em Washington. O caso veio a tona após Shannon comentar sobre ele durante uma coletiva de imprensa nesta quinta-feira (8).

Teria sido neste momento que Carter forçou a jovem, logo após ter dado uma bebida alcoólica para ela. Ruth ainda conta que na época, o cantor afirmou que ninguém acreditaria se ela contasse o que havia acontecido. Documentos dizem que Shannon era virgem na época e que ela contraiu o HPV após o abuso. Ela agora quer ser indenizada pelo ocorrido.

Esta não é a primeira vez que o cantor é acusado de assédio sexual. A cantora e atriz Melissa Schuman, ex-membro da banda The Dream, afirmou que o artista a forçou a fazer sexo quando ele tinha 22 anos e ela 18.

