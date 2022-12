Mulher morre após colisão entre moto e carreta

Uma mulher identificada como Romita Fernandes, de 75 anos, morreu na noite de ontem (09) em um grave acidente entre uma moto e uma carreta na Avenida Brasil em Ponta Porã, a 329km de Campo Grande.

O motorista que conduzia o veículo, uma carreta Scania, com placas de Amambai-MS relatou que seguia sentido centro-sul pela Av. Brasil na faixa da direita em velocidade compatível com a via, quando na esquina da conveniência “Garagem do gelo”, uma motocicleta saiu da calçada entrou na pista e colidiu na lateral da carreta.

Com a força do impacto, Romita, que estava na garupa da moto, foi arremessada contra as ferragens da estrutura metálica da carreta onde bateu com a cabeça, como estava sem capacete, a vítima morreu na hora. O homem que conduzia a moto não sofreu ferimentos graves, mas foi encaminhado ao hospital da região.

Ao perceber o acidente, o condutor do veículo acionou o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar. A equipe BM comandada pelo 1º SGT BM Vagner na UR-106 a perita Tauana e delegada Rydria compareceram ao local para procedimentos de praxe.

