Morre David Nabarro, enviado especial da OMS para a COVID-19, aos 75 anos

O médico britânico David Nabarro, uma das principais vozes da Organização Mundial da Saúde (OMS) durante a pandemia de COVID-19, faleceu aos 75 anos, conforme anunciou a OMS neste sábado (26).

Nabarro foi enviado especial da OMS para a COVID-19 desde os estágios iniciais do surto em 2020, desempenhando papel central na comunicação científica e na defesa de ações coordenadas entre os países no enfrentamento da pandemia.

“David foi um grande defensor da saúde global e da equidade em saúde, e um mentor sábio e generoso para inúmeras pessoas”, escreveu o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, em uma homenagem nas redes sociais.

Além de seu trabalho na OMS, Nabarro foi codiretor do Instituto de Inovação em Saúde Global do Imperial College, em Londres, instituição de referência em pesquisas sobre doenças infecciosas. Durante os momentos mais críticos da pandemia, em 2021, ele alertou para a necessidade urgente de cooperação internacional e apoio aos países mais pobres, chamando a crise sanitária de “algo sem precedentes em toda a minha vida profissional”.

Com uma carreira longa e marcada pela dedicação à saúde pública, David Nabarro também foi candidato ao cargo de diretor-geral da OMS em 2017, ficando em segundo lugar na disputa, vencida por Tedros.

A morte de Nabarro representa uma perda significativa para a saúde global, especialmente para aqueles que o acompanharam durante os anos difíceis da pandemia. Seu legado permanece nos esforços contínuos por equidade, acesso à saúde e respostas globais coordenadas diante de crises sanitárias.

