Meteorologia prevê domingo de calor e baixa umidade em grande parte de MS

A passagem de uma nova frente fria provocará instabilidades no sul do Brasil, mas em Mato Grosso do Sul o tempo deve permanecer firme e sem chuva no domingo (27). Conforme a Climatempo, o estado segue com baixos índices de umidade, especialmente nas regiões centro-norte, onde os níveis devem variar entre 12% e 20%, o que requer atenção para a saúde e prevenção contra incêndios.

Em Campo Grande a mínima prevista é de 20°C e máxima de 33°C. Para Três Lagoas, na região do bolsão, os termômetros devem variar entre 22°C e 34°C. No sul e Sudoeste de Mato Grosso do Sul, Dourados terá mínima de 19°C e máxima de 32°C, enquanto em Ponta Porã, na fronteira com o Paraguai, a mínima prevista é de 17°C e a máxima de 31°C.

Na região pantaneira Porto Murtinho começa o domingo com termômetros registrando mínima de 23°C e máxima de 35°C. Mas a temperatura mais alta é esperada para a Cidade Branca. Corumbá tem previsão de mínima de 24°C e a máxima pode chegar aos 36°C.

Na região norte de Mato Grosso do Sul, Coxim tem mínima prevista de 21°C e máxima de 34°C e em Chapadão do Sul, ao leste do Estado os termômetros devem registrar mínima de 18°C e máxima de 32°C

A baixa umidade do ar pode causar desconfortos respiratórios, ressecamento da pele e mucosas, além de aumentar o risco de focos de incêndio. Por isso, a recomendação é para que a população mantenha a hidratação, evite exposição prolongada ao sol nas horas mais quentes e redobre os cuidados com fogo.

Enquanto o Centro-Oeste enfrenta essa seca prolongada, outras regiões do país, especialmente o sul, terão queda nas temperaturas e possibilidade de temporais a partir do domingo, mas Mato Grosso do Sul segue com tempo seco e quente, típico desta época do ano.

