Britney Spears pode voltar aos palcos em show gratuito na Praia de Copacabana em 2026

Após quase uma década longe dos palcos, a cantora Britney Spears pode estar prestes a fazer um retorno triunfal , e o cenário pode ser o Rio de Janeiro. Segundo rumores divulgados neste sábado (26) pela página ABTLABinsider, no X (antigo Twitter), a artista teria sido convidada para ser a atração principal do evento Todo Mundo no Rio 2026, na Praia de Copacabana.

A Prefeitura do Rio ainda não confirmou oficialmente a informação, nem deu detalhes sobre possíveis negociações. Não há, até o momento, confirmação se Britney aceitou o convite, mas a notícia já mobilizou fãs e reacendeu expectativas sobre a volta da estrela do pop.

Caso o show se concretize, marcaria o retorno de Britney aos palcos após quase 10 anos. Sua última apresentação foi em 2017, com o encerramento da residência Britney: Piece of Me, em Las Vegas. Desde então, a artista tem vivido longe dos holofotes, especialmente após o fim da polêmica tutela que controlava sua vida pessoal e profissional.

O Todo Mundo no Rio já ficou marcado por trazer grandes nomes da música internacional. Em 2024, Madonna se apresentou para mais de 1,6 milhão de pessoas na orla de Copacabana. Em 2025, foi a vez de Lady Gaga, que também reuniu uma multidão e entrou para a história como uma das maiores plateias de sua carreira.

Britney Spears no Brasil também seria um reencontro histórico: a última vez que a cantora esteve no país foi em 2011, durante a turnê Femme Fatale. Nos últimos meses, surgiram especulações sobre um possível álbum surpresa a ser lançado em setembro deste ano, o que alimenta ainda mais os rumores de um retorno à música.

Enquanto nada é oficial, fãs brasileiros aguardam ansiosamente por novidades e torcem para que a princesa do pop volte ao palco em grande estilo, nas areias cariocas e sob os aplausos de uma multidão.

