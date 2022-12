Vereadores convocam audiência pública para falar da SESAU

A situação da Saúde na Capital não anda nada bem, com os postos caindo aos pedaços, atendimentos precários ,falta de remédios e médicos. Devido o caos da Saúde a prefeita trocou o secretário de Saúde, que agora é o vereador afastado, Sandro Benites.

De olho na urgência da resolução dos problemas da pasta a

promove, na próxima segunda-feira (12) audiência pública para discutir a situação da Rede de Urgência e Emergência da Sesau (Secretaria Municipal de Saúde). A reunião será gerenciada pela Comissão de Saúde da Casa composta ainda pelos vereadores Dr. Jamal, Dr. Loester e Tabosa.

“Precisamos garantir leitos de hospital para os pacientes que precisam em campo Grande. Essa audiência pública é para discutir esse déficit na saúde pública”, disse o presidente do colegiado, vereador Dr. Victor Rocha.

O debate, convocado pela Comissão Permanente de Saúde da Casa, acontece a partir das 9h no Plenário Oliva Enciso, na sede da Casa de Leis, com transmissão ao vivo pelo Facebook e Youtube.

