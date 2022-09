‘Me sinto mais forte’, diz Jane Fonda sobre tratamento contra câncer

A atriz Jane Fonda, conhecida por atuar em filmes como “A Sogra”, “Pais e Filhos” e a recente série “Grace and Frankie”, está atualmente em tratamento contra um cancêr e após algum tempo em silencio, ela comentou pela primeira vez sobre o diagnostico de um linfoma não Hodgkin.

“Quero dizer que este é um câncer tratável e muitos pacientes tiveram progresso com os medicamentos. Desde a semana passada, várias pessoas me escreveram ou postaram que tiveram esse tipo de câncer e estão livres da doença há muitas décadas. Bem, em breve, como terei 85 anos, então não terei que me preocupar com ‘muitas décadas’. Uma só já me servirá muito bem”, explicou ela.

A artista, que atualmente está com 84 anos, agradeceu pelas diversas manifestações de carinho que recebeu. “Estou profundamente comovida e animada pelas expressões de amor dos meus fãs. Me sinto mais forte do que em anos”, concluiu Jane.

Fonda começou as sessões de quimioterapia há três semanas e está seguindo o conselho de seu médicop para se manter ativa. “Hoje, cerca de 3 semanas após minha primeira sessão de quimioterapia, devo dizer que me sinto mais forte do que em anos. O médico me disse que o melhor antídoto para o cansaço que a quimioterapia pode causar é se mexer. Andar. E tenho andado. Muito cedo, antes do calor recorde começar. Também ando malhando”, revelou a atriz.

