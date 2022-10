Manifestação pede renúncia do prefeito de Puerto Quijarro; fronteira está fechada há 4 dias

A Assembleia dos Comitês Cívicos da Bolívia reuniu centenas de pessoas em prol da realização do Censo Demográfico em 2023. Entre as reivindicações, está a renúncia do prefeito de Puerto Quijarro, Luis Chambi Montoya e de seu vice, Tony dos Santos. A reunião aconteceu no começo da noite de ontem (24), em Santa Cruz de La Sierra.

A mobilização aconteceu na linha internacional que separa o lado boliviano de Corumbá que segue bloqueada e entra nesta terça-feira (25) no quarto dia.

Além da renúncia do prefeito de Puerto Quijarro, os manifestantes reivindicam o fim da violência e a libertação dos três detidos, que foram transferidos pela Felcc (Força Especial de Combate ao Crime) para o presídio de Palmasola, localizado na capital Santa Cruz de La Sierra.

O trio foi acusado de envolvimento na morte de um homem no conflito do dia 21 de outubro e na retirada de mais de 200 policiais que estavam em Arroyo Concepción.

Segundo a apuração do jornal Diário Corumbaense, os manifestantes também discursaram sobre a necessidade de investigar os fatos que causaram a morte do funcionário público, Julio Pablo Taborga. A denúncia afirma que Taborga teria sido obrigado pelo prefeito de Quijarro a se envolver no conflito entre pessoas favoráveis e contrárias ao fechamento da fronteira.

A Assembleia Geral aconteceu na praça principal de Puerto Quijarro e logo após os manifestantes seguiram em caravana até a fronteira com Corumbá, município localizado a 417 km de Campo Grande.

O presidente do Comitê Cívico de Puerto Quijarro, Mario Rodriguez, explica que a manifestação acontece de forma pacífica. “As pessoas estão expressando seus sentimentos e pedindo que sejam ouvidos. Os cidadãos de Puerto Quijarro são pessoas de paz”.

Atualmente, existem 58 pontos de bloqueio no departamento de Santa Cruz e esse número pode aumentar se o governo não marcar para até junho de 2023, e não em 2024, o Censo Demográfico. O último levantamento foi realizado em 2012.

A fronteira com Corumbá segue fechada. Não há tráfego de veículos na linha internacional, mas alguns bolivianos estão entrando no lado brasileiro pelas estradas conhecidas como “cabiteiras”.

Conforme noticia o jornal Uni Notícias, em relação ao pedido de renúncia do prefeito de Puerto Quijarro, Luis Chambi Montoya, ele assegurou que continuará no cargo e afirmou que a única coisa que os cívicos fizeram foi “difamá-lo”. “Não tenho que desistir, o meu povo de Puerto Quijarro sabe muito bem que estou trabalhando”, declarou o prefeito.

