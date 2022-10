Com risco de novo bloqueio na fronteira, governo da Bolívia tem essa semana para dar resposta sobre Censo

O prazo estipulado pelo Comitê Cívico de Santa Cruz, que exige a realização do Censo Demográfico até junho de 2023, acaba na próxima sexta-feira (21). Sem a mudança exigida, há possibilidade de acontecer novo Paro Cívico Departamental, que afetará o fluxo internacional de Corumbá, município localizado a 428 km de Campo Grande, com as cidades fronteiriças de Puerto Quijarro e Puerto Suárez. O governo de Luiz Arce tem mantido a data de realização do Censo para 2024.

De acordo com o presidente do Comitê Cívico da Província Germán Busch, Marcelo Moreira, a estrada Bioceânica terá outros pontos de bloqueio e o tráfego de veículos não será permitido, conforme esclareceu em entrevista ao jornal Diário Corumbaense.

O reitor da Universidade Autônoma Gabriel René Moreno (UAGMR), Vicente Cuéllar, comenta que o movimento aguarda uma resposta do governo boliviano. “Esta semana está sendo decisiva. Esperamos que o Governo reflita e defina a nova data para a realização do censo”. A autoridade acadêmica, que também é porta-voz da Comissão Interinstitucional do Censo, antecipou que, se realizada, a greve “será pacífica e civilizada”.

Cuéllar também convocou todos os setores sociais a aderirem à medida extrema que busca pressionar pelo censo em 2023. Tudo isso para que os novos dados populacionais sejam disponibilizados “em tempo hábil” e, assim, novo pacto fiscal aconteça antes do próximo período eleitoral.

O porta-voz da Presidência, Jorge Richter, disse ontem em La Paz que há uma predisposição ao diálogo, mas rejeitou a revogação do Decreto 4.760 como condição. “Estamos absolutamente prontos para o diálogo, neste exato momento, só que os diálogos têm que ser sem condições”, informou.

Paralisações anteriores

A fronteira com Corumbá já havia sido fechada em agosto deste ano pelo mesmo motivo. Na época, o presidente do Comitê Cívico de Puerto Quijarro, Mario Enrique Rodriguez, explicou que o Censo Demográfico precisava ser realizado o quanto antes, pois o Estado de Santa Cruz de La Sierra e outros departamentos estão entre os mais prejudicados. A justificativa é que o último foi realizado em 2012 e de lá pra cá muita coisa havia mudado.

De acordo com o último levantamento, o departamento de Santa Cruz tinha 2 milhões de habitantes. Devido a alta na migração de pessoas de outras cidades e departamentos da Bolívia, houve um aumento populacional, que ainda não foi quantificado pelo Estado boliviano.

A falta de informações demográficas afeta diretamente no repasse de verba pública para investimentos, políticas sociais, que deveria ser de acordo com o número de pessoas que vivem no departamento.

Mário Rodriguez havia dito que se o Censo for realizado em 2024, o resultado legal vai sair em 2026, e isso significaria atraso de muitos anos na contagem populacional, que afeta também o setor político. Santa Cruz hoje tem 28 deputados, com 2 milhões de habitantes; com 4 milhões, pode chegar a quase 48 na Câmara Federal.

Com informações do jornal El Deber e Diário Corumbaense

